وكالات

تبحث السلطات الهندية، 5 خطط جديدة لإنقاذ العمال المحاصرين في نفق منهار بمنطقة جبال الهيمالايا الهندية، بعد فشل محاولات سابقة على مدار أسبوع.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، تقول السلطات إن العمال، وهم 41 رجلاً عالقون في نفق على طريق سريع في ولاية أوتار كاند منذ 12 نوفمبر الجاري، بخير ويتم تغذيتهم عبر أنبوب، ولم يتم تحديد سبب انهيار النفق، إلا أن المنطقة الجبلية معرضة للانهيارات الأرضية والزلازل والفيضانات.

وأخذ رجال الإنقاذ يحفرون أفقياً بين الأنقاض باتجاه العمال المحاصرين في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر حتى تعطلت آلة الحفر الجمعة، وتم إحضار أخرى جديدة جرى نقلها جواً.

وقال باسكار خولبي، المسؤول عن مشروع النفق، إن الحفر تم تعليقه، وسيستغرق الأمر 4 أو 5 أيام أخرى "للحصول على أخبار جيدة".

وواجه المشروع انتقادات من خبراء البيئة، وتوقفت بعض الأعمال بعد أن تضررت مئات المنازل بسبب الهبوط على طول الطرق.

ويدرس فريق الإنقاذ الآن بدائل من بينها إنشاء نفق عمودي مع وجود مسارين مقترحين وإدخال أنبوب عرضه 15 سنتيمتراً ليكون شريان حياة.

وقال مسؤول بالصحة يشارك في جهود الإنقاذ، إن العمال المحاصرين يتلقون "فيتامين سي"، وأدوية من بينها أقراص مضادة للاكتئاب.

وأقامت وزارة الصحة معسكراً للفحوصات الصحية بالقرب من الموقع، وأبقت 10 سيارات إسعاف على أهبة الاستعداد.