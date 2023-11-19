المديريات تستقبل طلبات راغبى العمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الدبلومات 2024

كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

تبدأ اليوم الأحد، المديريات و الإدارات التعليمية استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 والتى من المقرر أن تبدأ فى مايو 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استقبال الطلبات مستمر حتى 23 نوفمبر الحالى.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم البدء فى إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية من الأحد 26 نوفمبر حتى الخميس 30 نوفمبر الجارى، يتم إرسال نتيجة المقابلات ومستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته الثلاثاء الموافق 5 /12 /2023 حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (قطاع الكتب - الطالبية - فيصل) فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها طبقا للشروط الواردة.

وشددت على ضرورة التنبيه على كل المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى أية مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد أو تسلم باليد أو ترد بعد واعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وأليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس ـ وكيل).