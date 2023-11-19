الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة فوق ضواحى موسكو

أحمد علوى

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، ليل السبت/الأحد، إن قوات الدفاع الجوي في منطقة بوجورودسكي الحضرية في موسكو أحبطت هجوماً بطائرة مسيرة على العاصمة.

وكتب سوبيانين على قناته بتطبيق "تيليغرام"، "الليلة في منطقة بوجورودسكي الحضرية، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي محاولة طائرة مسيرة مهاجمة أهداف في موسكو. لم تكن هناك أضرار أولية أو إصابات نتيجة سقوط الحطام".

وبحسب عمدة موسكو، فإن خدمات الطوارئ متواجدة في مكان الحادث.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على موسكو.

وقالت في بيان، "في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت، "تم تدمير المسيرة الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الإقليم".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.