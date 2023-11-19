الداخلية تضبط 39 بندقية في حملات أمنية بـ3 محافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (49) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 24 بندقية خرطوش- طبنجة- 28 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (14) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (1,340 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الشابو، الأفيون"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.