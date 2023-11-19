اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي بوقف الحرب سبب فى ارتكاب المجازر

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:21 م
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي بوقف الحرب سبب فى ارتكاب المجازر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ

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حذرت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية اليوم الأحد من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة، وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. 


وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن الهدف من ذلك هو القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق وإجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة أن المواطنين يدركون أن لا مكان آمن في قطاع غزة يمكنهم اللجوء إليه من قصف الاحتلال وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها. 


ورأت الوزارة أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة إسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق إهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة ، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس بما فيها مدارس الإيواء التابعة للأونروا. 

وأكدت الخارجية أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بل ويصبح أكثر جرأة في استكمال حلقات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.







فلسطين

رياض المالكى

وزارة الخارجية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي

غزة

العدوان على غزة

قطاع غزة



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