الجامعة العربية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الأطفال بقطاع غزة

بيشوى رمزى

دعت جامعة الدول العربية اليوم الأحد المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة.

وذكر بيان أصدره قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية بمناسبة يوم "الطفل الدولي" والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام، أن الجامعة العربية دقت ناقوس الخطر لحماية هؤلاء الأطفال من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة 1974، وإعلان الجمعية العامة بشان حقوق الطفل لسنة 1959، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية.

وأضاف "تعتبر جامعة الدول العربية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وما يلحق به من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجوده ومستقبله، وهو أمر لا يقبله ضمير ولا إنسانية، وتؤكد في يوم الطفل الدولي على حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه، وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد، وبعيدًا عن كل أشكال العنف، وحقه الكامل بالحماية في ظروف الاحتلال".

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في 20 نوفمبر عام 1959 إعلان "حقوق الطفل"، واعتمدت عام 1989 "اتفاقية حقوق الطفل".. موضحا أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستطلق مقطع "فيديو" يوثق معاناة الطفل الفلسطيني بقطاع غزة.