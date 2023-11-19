الإكوادور تضبط طنا من الكوكايين مخبأة فى شحنة أناناس قبل تهريبه لإيطاليا

ضبطت شرطة الإكوادور 1.2 طن من الكوكايين مخبأة داخل حاوية كانت ستنقل أناناس إلى إيطاليا، ليصل إجمالى المخدرات المضبوطة فى البلاد إلى ما يقرب من 190 طنًا هذا العام، حسبما ذكرت الشرطة الوطنية.

وأشارت قناة تيلى امازون، إلى أن الشرطة الاكوادورية عثرت على الكوكايين معبأ بالفاكهة والتى تبين أنها "كوكايين بإجمالى طن واحد و227 كيلوجراما،، وقال العقيد بالشرطة ماركو نارفايز فى مؤتمر صحفي: "وجهتهم ستكون إيطاليا".

وأضاف نارفايز "حتى الآن فى عام 2023، تمكنت الشرطة الوطنية من مصادرة 189 طنا على مستوى البلاد"، موضحا أنه تمت مصادرة 82 منها فى ما يسمى بالمنطقة 8، التى تضم مدن جواياكيل ودوران ونيجيريا. سامبوروندون، وهى واحدة من أكثر المناطق عنفًا فى البلاد.

وتقع الإكوادور بين كولومبيا وبيرو، أكبر منتجى الكوكايين فى العالم، وصادرت 526 طنا من المخدرات خلال عامين ونصف من حكومة الرئيس غييرمو لاسو، الذى تولى منصبه فى مايو 2021، حيث فى ذلك العام، تم تسجيل الرقم القياسى السنوى لضبطيات المخدرات بـ210 أطنان.

ومع المضبوطات، تزايد العنف. وفى الفترة بين عامى 2018 و2022، تضاعفت جرائم القتل أربع مرات، لتصل إلى مستوى قياسى بلغ 26 لكل 100 ألف نسمة.

ويقدر الخبراء أن المعدل هذا العام سيصل إلى 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.