الأطعمة الذهبية الخمسة لصحة رئتيك.. أبرزها التوت والطماطم

كتبت مروة محمود الياس

هل سألت نفسك يومًا ما هى وظيفة الرئة فى الجسم؟ يجيب تقرير نشر فى موقع cent الطبى، موضحًا أن الرئة هى الموصل الأول الأكسجين لكل جزء فى الجسم، وسلامة الرئة وصحتها تبدأ من اتباعك نظام غذائى وحياتى ورياضة بدنى صحة، لتتمتع بصحة عامة جيدة.

ويتابع التقرير أن الرئة تحتاج لأن يكون الشخص متبعًا لنظام حياتى متكامل صحى، غنى بكل العناصر الصحية، والفيتامينات اللازمة، وهناك الكثير من الأكلات والأطعمة التى تعزز من قوة الرئة وسلامتها وتقليل فرص إصابتها بالعدوى والمرض، من خلال تعزيز دفاعات الجسم بالكامل ضد المرض والعدوى كذلك

ويتابع التقرير أهمية اتباع نمط حياة صحي لأن من أبرز المشكلات التى يمكن أن تضر بالرئة وسلامتها، هو الإصابة بمشكلات مرضية مزمنة بها، مثل الإصابة بأمراض الصدر المهتلفة، وأمراض الانسداد الرئوى، وكذا مرض الربو.

كلما كان الطعام الذى تتناوله صحيًا حافظت على صحة الرئة، والعكس صحيح، وكلما كان الطعام غنى بالمواد التى تزيد من درجات الالتهاب فى الجسم حافظت على صحة الرئة، لذا لابد من اتباع نظام غذائى يعزز من تقليل تأكسد الخلايا ويقلل الالتهابات، وغنى بالعناصر والألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الكاملة،

ويوضح التقرير أن من أفضل الأطعمة التى تعزز صحة الرئة، الغنية بالألياف المشبعة، مثل البقوليات بأنواعه خاصة العدس بأنواعه، فضلاً عن التفاح تفصل أنواع الفاكهة التى تحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة الصحية، وتقلل من التهاب الرئة ويقى من ضعف وظائفها.

ويتابع التقرير مبرزًا مجموعة من الأطعمة الصحية للرئة ومنها البنجر الأحمر الذى يساعد على تعزيز صحة الأوعية الدموية، وغنى بمضادات الأكسدة التى تعزز صحة الرئة وتقاوم الالتهابات بها، كما أن كل الورقيات تحتوى على ما تحتاجه الرئة لتعزيز عمل وظائفها، كالخس والسلق والسبانخ، وكلها غنية بالفيتامينات ومضادات التأكسد وتحافظ على النضارة والصحة.

الطماطم أحد أبرز وأهم الخيارات الصحية التى من خلالها يمكن الحفاظ على صحة الرئة، لأنها تعزز من كم فيتامين سى فى الجسم، تعزز دفاعات الجسم ضد المرض، ووجدت الدراسات وفقا لما أورده التقرير ، أنها تساعد مرضى الانسداد الرئوى، كما أن البقوليات كالعدس والبازلاء يساعدان على تعزيز وظائف الرئة ووقايتها من الانسداد، والتوت أيضا من أنواع الفاكهة المحببة للجميع وتحافظ بدورها على سلامة الجسم وتحسين زظائف اجهزته.