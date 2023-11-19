استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ وأعمال رفع المياه بالمدن والقرى.. صور

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحالية والتأكد من عمل صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها، لرفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

وتابع عصام الفصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار مواجهة سوء الأحوال الجوية بالفترة المسائية، والانتهاء من رفع وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، ومنطقة مجمع المواقف، ومدخل المدينة مع استمرار رفع درجة الاستعداد لحين الانتهاء من كافة المناطق المدينة،كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع وميادين فوه، والقرى.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي، لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

وأوضحت هيئة الأرصاد المصرية، عن بدء السحب بالتشكل على أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات القادمة، وتتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات القادمة وخلال ليلة يوم الأحد، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل الي 5 أمتار.

كما أشارت هيئة الأرصاد المصرية، إلى تأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط، (فلسطين-الأردن-سوريا-لبنان -شمال جمهورية مصر العربية)، بمنخفض جوى، متعمق متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية في بيانها، أن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، يبدأ تأثيره الليلة على سواحلنا الشمالية الغربية اعتبارا من اليوم الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنتهى رحلته بتأثير قوي على فلسطين، وبلاد الشام .

جانب من رفع مياه الامطار ليلا



رفع مياه الامطار بالحامول



رفع مياه الامطار بفوه