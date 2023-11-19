إعلام يمنى: الحوثيون سيصدرون بيانا للمتحدث العسكري بشأن السفينة المختطفة

وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين، قال إننا سنستهدف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، متابعا: "نهيب بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن الإسرائيلية وتجنب الشحن على متنها".