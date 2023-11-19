اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام يمنى: الحوثيون سيصدرون بيانا للمتحدث العسكري بشأن السفينة المختطفة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:17 م
إعلام يمنى: الحوثيون سيصدرون بيانا للمتحدث العسكري بشأن السفينة المختطفة الحوثيون
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام يمنى: "الحوثيون سيصدرون بيانا للمتحدث العسكري بعد قليل بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مصدر إسرائيلي يؤكد احتجاز الحوثيين سفينة بملكية إسرائيلية جزئية.

وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين، قال إننا سنستهدف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، متابعا: "نهيب بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن الإسرائيلية وتجنب الشحن على متنها".

 

 







الحوثيون

اليمن

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اختطاف سفينة اسرائيلية

القاهرة الاخبارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة