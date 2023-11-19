إعلام يمنى: الحوثيون سيصدرون بيانا للمتحدث العسكري بشأن السفينة المختطفة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام يمنى: "الحوثيون سيصدرون بيانا للمتحدث العسكري بعد قليل بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر".
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مصدر إسرائيلي يؤكد احتجاز الحوثيين سفينة بملكية إسرائيلية جزئية.
وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين، قال إننا سنستهدف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، متابعا: "نهيب بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن الإسرائيلية وتجنب الشحن على متنها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة