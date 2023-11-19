إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى وآخر بالهرم

وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

وأصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منطقة الهرم ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.