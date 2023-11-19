اليوم السابع
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إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص عمالة زراعية على صحراوى البحيرة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:40 ص
إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص عمالة زراعية على صحراوى البحيرة انقلاب ميكروباص - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 18 شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمل بالعمالة الزراعية بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 18 شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق 4 الصحراوي.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 
 






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