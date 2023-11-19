اليوم السابع
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إزالة 14 حالة تعد بدسوق والتحفظ على سيارة ومواد بناء بالبرلس فى كفر الشيخ

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:30 م
إزالة 14 حالة تعد بدسوق والتحفظ على سيارة ومواد بناء بالبرلس فى كفر الشيخ حملات لإزالة التعدات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تمكن حملات مجلس مركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع قوة أمنية، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والمتابعة، ورؤساء القرى والزراعة والمتابعة ،والادارة الهندسية ومهندسى التنظيم والقسم الهندسي بالقرى، من إزالة  14 حالة بمساحة  12 قيراط، و3 سهم بمركز دسوق  محلة ديادى، سنهور، محلة أبو على، الكنميسة، شابة، شباس الشهداء أبو مندور، شباس الملح.

كما جرى التحفظ على مواد البناء المستخدمة في التشغيل بالمخالفات تضمنت التحفظ على سيارة تريلا بمقطورة محملة بالأسمنت، بدون حمل التصريح القانوني اللازم، برئاسة سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، مكلفاً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقاً للقانون، للعرض على النيابة العامة.

 

 







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