اليوم السابع
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الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا تثمن تعاونها مع سلطنة عمان لتعزيز الأمن والسلام والازدهار بالمنطقة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:00 ص
أمريكا تثمن تعاونها مع سلطنة عمان لتعزيز الأمن والسلام والازدهار بالمنطقة بلينكن
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ثمنت الولايات المتحدة تاريخ تعاونها مع سلطنة عمان، وخاصة عملهما معًا لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، السبت - "نحتفل بنجاح الحوار الاستراتيجي الأمريكي- العماني الافتتاحي في وقت سابق من هذا العام في مسقط".
 
وأضاف أن: "هذا الحوار الاستراتيجي الثنائي تعد بمثابة دليل على قوة وعمق ونمو علاقتنا الثنائية في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتجارة والاستثمار والعلاقات التعليمية والثقافية بين شعبينا".
 
واختتم بلينكن البيان، بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب العماني بمناسبة عيدهم الوطني".






امريكا

سلطنة عمان

بلينكن

مسقط



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