اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا تثمن تعاونها مع سلطنة عمان لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:00 ص
أمريكا تثمن تعاونها مع سلطنة عمان لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة بلينكين
أ ش أ

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ثمنت الولايات المتحدة تاريخ تعاونها مع سلطنة عمان، وخاصة عملهما معًا لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار فى المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن - فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، - "نحتفل بنجاح الحوار الاستراتيجى الأمريكي-العمانى الافتتاحى فى وقت سابق من هذا العام فى مسقط".


وأضاف أن: "هذا الحوار الاستراتيجى الثنائى تعد بمثابة دليل على قوة وعمق ونمو علاقتنا الثنائية فى مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتجارة والاستثمار والعلاقات التعليمية والثقافية بين شعبينا".


واختتم بلينكن البيان، بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهانى إلى الشعب العمانى بمناسبة عيدهم الوطني". 







بلينكين

أمريكا

سلطنة عمان

الخارجية الأمريكية



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