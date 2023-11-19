أخبار البورصة اليوم الأحد 19-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومصر للفنادق، وديجتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدلتا للسكر، والنعيم القابضة للاستثمارات، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومصر للزيوت والصابون.

البورصة تربح 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.98%، والعرب على 7.01%، واستحوذت المؤسسات على 23.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 347.5 مليون جنيه، 90.5 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 473.2 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5898 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1472 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 669 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3 آلاف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8590 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، 6500 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 11900 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.4 مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة عدد 2 مليون سهم بسعر 3.01 جنيه بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.35% إلى 4.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصول شركتها التابعة (بلتون للتمويل العقاري) على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف الشركة من هذا الترخيص الجديد تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات.

البنك التجاري

أعلن البنك التجاري الدولي، حصوله على قرض مساند بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة 10 سنوات، وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.