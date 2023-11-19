آثار الإسكندرية: غرفة عمليات على مستوى المناطق الأثرية لمتابعة الأمطار

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، هطول متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح بالتزامن مع نوة المكنسة.

وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية عن تشكيل غرفة عمليات، برئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، بناء على تعليمات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لمدير عام اثار الإسكندرية، لمتابعة النوات طوال السنة، والتنسيق مع الأجهزة المحلية ورفع مياة الأمطار من أعلى أسطح المناطق الأثرية أولا بأول.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة من خلال اللجنة المفعلة طوال السنة، بعضوية كل من، مديرعام منطقة وسط ومدير عام منطقة شرق ومديرعان عام منطقة غرب ومدير منطقة أبو مينا والمشرف العام على قلعة قايتياى لرصد حالة المواقع والمبانى، واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الاثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.

جدير بالذكر إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية.