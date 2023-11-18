6 تغيرات فى جسمك هتحصلك بعد الحمل.. ما تقلقيش منها

كتبت نهير عبد النبى

"بكاء واكتئاب وكلف"، مشاكل كثيرة تعانى منها السيدات خلال فترة الحمل ولا تفهم السبب وراء هذه المشاكل والتغيرات التى تطرأ على جسمها وحالتها النفسية، فخلال فترة الحمل، يخضع الجسم لعدد من التغيرات التشريحية والفسيولوجية التى تدعم كل من الجنين وأمه الحامل.

وحسب ما ذكره موقع health osu فإن أبرز التغييرات الجسدية الأكثر شيوعًا التي يمكنك توقعها بعد الحمل هى:

1 - تساقط الشعر

يسأل المرضى عادة عن تساقط الشعر خلال فترة ما بعد الولادة أثناء الحمل، قد ينمو شعرك بشكل أسرع ويبدو أكثر كثافة بسبب التغيرات الهرمونية بعد الولادة، يعود نمو الشعر إلى مرحلة الراحة، ويمكن أن يستمر هذا من شهر إلى خمسة أشهر، مما يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر الذي تعاني منه العديد من السيدات بعد الولادة ولحسن الحظ، تعود أنماط نمو الشعر الطبيعية عادة بعد ستة أشهر من الولادة.

2 - حجم حذاء أكبر

يمكنك أن تتوقع أن تصبح قدماك أطول أثناء الحمل فهناك سببان لهذا أولاً، هناك زيادة في تراخي العضلات والأربطة بسبب التغيرات الهرمونية ثانيًا، زيادة الوزن أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى تسطيح قوس القدم، على عكس التغيرات الجسدية الأخرى، يعتبرهذا التغيير دائمًا. أظهرت الأبحاث أن طول قدم المرأة قد يصل إلى 2-10 ملم أثناء الحمل وبعده.

3 - سلس البول

يعد سلس البول مشكلة شائعة حيث يؤثر على واحدة من كل ثلاث نساء يرجع انخفاض التحكم في المثانة إلى ضعف عضلات الحوض، التي تتمدد أثناء الحمل وبعده. تمارين كيجل مفيدة لتقوية هذه المنطقة ويمكن أن تساعد في استعادة السيطرة على البول.

4 - احتقان الثدي

يصبح الثدي محتقنًا بعد الولادة حيث يستعد الجسم للرضاعة الطبيعية ويؤدي ذلك إلى امتلاء الثدي وثباته، مما قد يسبب الألم عند بعض الأشخاص، سيعود الثدي إلى حجم أصغر بمجرد انتهاء الرضاعة الطبيعية

5 - تغيرات الجلد

يمكن أن تظهر علامات التمدد والدوالي على الجلد بسبب زيادة الوزن والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل هناك أيضًا أدلة على أن تاريخ العائلة وعلم الوراثة من العوامل على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الكريمات والمستحضرات التي تهدف إلى تقليل خطر ظهور علامات التمدد ، إلا أنه لا يوجد دليل قوي يؤكد فعالية هذه المنتجات بالفعل. تتلاشى علامات التمدد بمرور الوقت، وعادةً ما تختفي الدوالي بعد 6 إلى 12 شهرًا من الولادة.

6 - تقلب المزاج

من الشائع جدًا أن تشعري بمجموعة متنوعة من التغيرات العاطفية وتقلبات المزاج بشكل ملحوظ وقد يستمر حتى بعد الولادة.