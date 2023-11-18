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30% نصيب المصريين في قائمة فوربس الأكثر تأثيراً لعام 2023.. اعرف التفاصيل

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:53 ص
30% نصيب المصريين في قائمة فوربس الأكثر تأثيراً لعام 2023.. اعرف التفاصيل قوائم فوربس
كتب آسر أحمد

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استحوذ المصريون على قوائم فوربس الشرق الأوسط في نسختها السادسة، للأشخاص الأكثر تأثيراً في مجالاتهم، وجاء نصيب المشاركون المصريون في القوائم بنسبة 44 شخص من عدد 120 مشارك ومشاركة، ليسيطر المصريون على نسبة 30% من المشاركين.

وجاءت نسب مشاركة المصريون بمتوسط اعمار 26.6، أصغرهم 15 عامًا، كما أشار تقرير نشرته مجلس فوربس، أن %29.6 من المتأهلين للقائمة يقيمون في الإمارات، و24.8% في مصر.

ووفقاً لمنصة فوريس، فإن السعوديون جاءوا في المرتبة الثانية بعد مصر بـ 15 مشاركة، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14 و13 و10 مشاركات، وتقسم القوائم كالأتي "فئة التمويل والتجارة الألكترونية"، ومن ثم فئة "العلوم والتكنولوجيا" وفئة "التأثير الاجتماعي"، ومن ثم فئة "الترفيه".

وعلى سياق متصل، اختارت فوربس الشرق الأوسط، مؤسسى شركة انطلاق، محمد إيهاب، وعمر رزق، ومنة الله زغلول، ضمن قائمة الشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل، وفقا لإكسترا نيوز.

 

 







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