وصول قافلة مساعدات من الأزهر الشريف للعريش في طريقها لغزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قافلة مساعدات مقدمة من الأزهر الشريف لأهالى غزة والتى وصلت مساء اليوم للعريش فى طريقها لمعبر رفح.

وأشاد محافظ شمال سيناء بدور مؤسسة الأزهر الشريف فى دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة. وأكد المحافظ، خلال استقبال قافلة الأزهر الشريف أثناء وصولها إلى مدينة العريش، فى حضور اللواء مصطفى محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، على مواقف شيخ الازهر تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار المحافظ أن القافلة تضم 10 شاحنات محملة بـ 290 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، مقدمة من الازهر الشريف لدعم ابناء الشعب الفلسطينى.

وأشار الدكتور عبد ربه محمد عميد كلية الزراعة فى جامعة الازهر بجهود الدولة المصرية فى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ودور مصر احتواء الموقف فى قطاع غزة بالتنسيق مع كافة الأطراف، لافتا إلى دعم الازهر الشريف لقرارات الدولة والرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على امن الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد الدكتور إبراهيم السمادونى عميد كلية التربية بجامعة الازهر أن قوافل الازهر الشريف مستمرة لدعم الاشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.