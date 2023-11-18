اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الاتصالات الفلسطينى يعلن عودة الاتصالات جزئيا لبعض مناطق قطاع غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:22 ص
وزير الاتصالات الفلسطينى يعلن عودة الاتصالات جزئيا لبعض مناطق قطاع غزة غزة
أ ش أ

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أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة.
 
وقال الوزير الفلسطيني -حسب بيان أصدرته الوزارة- إن ذلك جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي ستمكن مشغلي الخدمات من إعادة التشغيل. 
 
وحذر سدر من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة. 
 






غزة

فلسطين

الاتصالات

الانترنت

الاحتلال الإسرائيلى



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