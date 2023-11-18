نقيب البيطريين: برنامج دعم الطبيب البيطرى يقدم قروضا ميسرة لإقامة مشروعات

كتبت ـ آية دعبس

التقى الدكتور خالد سليم ا لنقيب العام للأطباء البيطريين ، أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة الشرقية، فى إطار إقامة لقاءات وندوات على مستوى الجمهورية للتعريف ببرنامج دعم الطبيب البيطرى.

استعرض النقيب العام مع الحضور برنامج دعم الطبيب البيطرى وتقديم قروض ميسرة بفائدة محدودة ومتناقصة لمدة عام وثلاثة وخمسة بفائدة 6.5 و7.5 و8.5% بفترات سماح ومع عدة بنوك، موضحاً ان برنامج القروض الميسرة يبحث عن فرص استثمارية للأطباء البيطريين، وبرنامج دعم الطبيب البيطرى فلسفته إيجاد فرص ودعم مشروعات تحت إدارة الأطباء، وساعد كثيرين خلال الأعوام الماضية بعمل مشروعات ونجحوا فيها، ولكنه ليس بديلاً عن التعيين.

أعلن سليم عن سلسلة ندوات تعريفية على مستوى النقابات الفرعية للتعريف ببرنامج القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطرى، للتوسع فى هذه الخدمة وتوصيلها إلى أكبر عدد من الأطباء، دعماً من النقابة للأعضاء ودعماً من الدولة لهم ممثلة فى الصندوق التابع لوزارة الزراعة، موضحا أن فائدة القرض محدودة ومتناقصة مما يشجع على إقامة تلك المشروعات التى تساعد الأطباء البيطريين فى حياتهم العملية، مؤكداً أن تلك المشروعات تنمى الثروة الحيوانية وتحافظ على صحة المواطن المصرى.

أوضح النقيب العام أن اللقاء لاقى تفهما كبيرا من أطباء الشرقية، مضيفا أنه تم استعراض انجازات النقابة خلال السنوات الماضية، ومناقشة كل الملفات التى تشغل الزملاء بالشرقية، معربا عن شكره للزملاء أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة الشرقية على ترحبيهم الكبير به وحفاوة الاستقبال وان اللقاء كان مثمرا على المستوى المهنى والنقابي.

أضاف الدكتور عفيفى مدير البرنامج، أن برنامج دعم الطبيب البيطرى اقيم من أجل الأطباء البيطريين ولن يستفيد منه شخص آخر، والبرنامج يشجع أى طبيب بيطرى سواء يعمل فى القطاع الحكومى أو طبيب حر، مؤكداً أن البرنامج ليس بديلاً للتعيينات والبرنامج يعمل على تنمية وزياد الثروة الحيوانية، موضحا أن الطبيب الذى يريد التقدم للبرنامج يحتاج لشيئين دعم مادى ودعم فنى، يقدم الدعم المادى على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة لا توجد فى أى بنك آخر مع تسهيلات فى السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة 6.5% ، وعلى ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة ومتناقصة 7.5% مع فترة سماح ، وقرض طويل الأجل خمس سنوات ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للاقساط وليست الفوائد والفائدة 8.5% وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، فهذه الفوائد متميزة عن باقى البنوك ولا تقدم إلا لطبيب بيطرى وفى مشروعات الثروة الحيوانية.