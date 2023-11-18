محلل سياسي لبنانى: سيناريو انتقال حرب غزة للبنان وتكرار حرب 2006 مُستبعد

كتبت إيمان حنا

قال الدكتور أسعد بشارة المحلل السياسي اللبناني، أن حرب غزة ألقت بظلالها على لبنان والاقتصاد اللبناني، مضيفًا ، في حديثه لـ"اليوم السابع"، "أن الأحداث الجارية في غزة قد ترُجمت بتوتر على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، وأيضا ألقت بظلالها على الاقتصاد اللبنانى المُنهك، وعلى الصعيد العسكرى هناك قصف متبادل بين القوات الإسرائيلية في جانب وحزب الله والقوى الفلسطينية في جانب آخر، وهذه العمليات تدور في مدى جغرافى محدد لا يمكن أن تتجاوزه بأى حال ".

وأضاف "بشارة" أن تأثير حرب غزة وما تابعها من توتر على الحدود الجنوبية للبنان، سئ للغاية لأنها تنذر بانتقال المواجهات لمرحلة أكثر خطورة أسوة بما يحدث في قطاع غزة، ولكن المؤشرات ـ حتى الآن ـ تؤكد أن حزب الله ليس لديه النية لاتخاذ قرار الذهاب بلبنان إلى حرب كبرى، وذلك لعدة أسباب ، فى مقدمتها التهديدات الأمريكية وأيضا مخاوف من ارتكاب إسرائيل عملية تدمير واسعة في لبنان أسوة بما يحدث في غزة.

وتوقع استمرار وتيرة الاشتباكات على النحو الذى يحدث الآن ، ويبقى حزب الله على هذه الحدود ، فهناك سقف يحافظون عليه وهو عدم تكرار سيناريو حرب تموز عام ، فحزب الله ومن خلفه ويعمونه لا يريدون الدخول في مواجهات مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية الداعم الأكبر لإسرائيل، كما أن للحرب كُلفة كيسرة من الدمار والخسائر البشرية وهو ما يتجنبه حزب الله فليس هناك استعداد لإعادة إعمار لبنان حال تعرضه لدمار الحرب، لذا تراجع الحزب عما سبق وأعلنه من وحدة ساحات الحرب، ليتحول إلى "وحدة المنابر" بدلا من وحدة الساحات ، أي دعم صمود غزة والشعب الفلسطيني، وبعض التحركات الشعبية، وعمليات محدودة على الحدود الجنوبية اللبنانية مع شمال إسرائيل .