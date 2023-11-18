"للمصريين بالخارج".. كيف يمكنك التصويت بالانتخابات الرئاسية؟

كتب محمود راغب

يستعد المصريين بالخارج حول العالم للمشاركة فى واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية وهى الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتى حددت موعدها الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل لتكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.

إجراءات التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، سؤال أجابت عنه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفيما يلى نستعرض إجراءات التصويت للمصريين فى الخارج ، كما يلى :

- وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فعلى الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية .

- إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

- حول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج

- يشترط سريان جواز السفر

- لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما

- من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

- حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.