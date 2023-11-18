كفاية إحراج.. 3 علاجات بسيطة للتخلص من قشرة شعرك

كتبت مروة محمود الياس

قشرة الشعر من أكثر المشكلات التى تسبب إحراجًا لصاحبها، يعانى خلالها من ظهور قشور كثيرة بيضاء متفرقة على فروة الرأس مستقرة، وكذا بين خصلات الشعر وتتناثر أيضًا على الاكتاف، تتغير حدتها من شخص إلى آخر.

ووفقًا لتقرير نشره موقع ndtv.food فإن هذه القشرة ناتجة عن فطر، وتسبب الحكة فى كثير من الأحيان، إضافة إلى أنها تزيد المواد الدهنية التى تغطى فروة الرأس، وتزيد فروة الرأس بشكل كبير فى فصل الصيف نتيجة التعرق الزائد.

وقدم التقرير مجموعة من أبرز طرق علاج قشرة الشعر والتخلص منها والحد من زيادتها، بداية من التحذير من وضع الزيوت على فروة الراس، لأن الزيوت فى حالة القشرة تزيد من حدتها، وتخلق لها مجالات للمزيد من النمو والتناثر، لأنها تهيئ لها مجالاً لذلك، لذا ينصح التقرير بعدم اللجوء للزيوت خاصة الثقيلة منها، وعدم وضعها على الشعر ولا فروة الرأس.

ونصح التقرير أيضًا بضرورة استخدام الخل المخفف بالمياه لغسيل الشعر وفروة الرأس جيدًا، وذلك لأن له تأثير كبير على التخلص من الفطر المسبب للقشرة، فضلاً عن قدرته على تنظيف فروة الرأس جيدًا.

ومن العلاجات المنزلية السهلة والمفيدة لعلاج قشرة الشعر والتخلص منها، هو اللجوء لاستخدام صودا الخبز، والتى يمكن استخدامها بشكل عام كمقشر لفروة الرأس جيدًا والتخلص من القشرة الميتة المتراكمة بين البصيلات، فهى تحتوى على خصائص منظفة تمامًا للبشرة والجلد، فهى تعمل كمضاد طبيعى للفطريات المتراكمة، كما أنها تقلل من حدة الهرش الذى يصاب به مريض القشرة، كما أنها تحد من فكرة الاحمرار والالتهاب الذى يصيب من يعانى من هذه المشكلة، ويمكن استخدامها بشكل مثالى إذا ما تمت إضافة البعض منها إلى الشامبو الخاص بتنظيف الشعر.