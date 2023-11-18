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فى ذكرى تجليسه.. تعرف على أبرز الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس

السبت، 18 نوفمبر 2023 01:46 م
فى ذكرى تجليسه.. تعرف على أبرز الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر. 
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس الثانى منذ 2013 حتى الأن 
 
دير الانبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013
 
دير الام سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013
 
دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013 
 
دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013
 
دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013
 
دير الانبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014
 
 دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015
 
الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016
 
الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016 
 
دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016
 
دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017
 
دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018
 
دير القديس هرمينا السائح باسيوط 
 
دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية 
 
دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية 
 
دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.
 
دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.
 
دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.
 
دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.
 
دير القديسة حنة – النمسا.
 
دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.
 
 






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