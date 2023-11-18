فى ذكرى تجليسه.. تعرف على أبرز الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس الثانى منذ 2013 حتى الأن

دير الانبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

دير الام سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013

دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013

دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013

دير الانبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016

دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017

دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018

دير القديس هرمينا السائح باسيوط

دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية

دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية

دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.

دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.

دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.

دير القديسة حنة – النمسا.

دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.