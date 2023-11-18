اليوم السابع
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ضبط 8 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:43 م
ضبط 8 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن "الأقصر" في ضبط (سائق – عاطل "لأحدهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة أرمنت محمل عليها (15 برميل سولار بإجمالى 2500 لتر بدون أوراق أو مستندات)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأقرا بتحصلهما عليها من (مالك محطة وقود) "أمكن ضبطه".   
 
وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل سجائر "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته (8058 عبوة سجائر – 419 علبة معسل – 20 علبة دخان لف)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.
 
 






السوق السوداء

عبوة سجائر

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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