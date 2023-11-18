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"سرق مكان عمله".. إحالة حارس فيلا سرق خزينة بالتجمع للمحاكمة

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:44 ص
"سرق مكان عمله".. إحالة حارس فيلا سرق خزينة بالتجمع للمحاكمة حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة حارس فيلا، بتهمة سرقة محل عمله في منطقة التجمع الأول، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل حارس عقار داخل فيلا بالتجمع الأول، واستغل سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد، وقام بسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية.
 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 



 
 

 







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