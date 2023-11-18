رئيس الشهر العقارى يتفقد مراكز خدمات مصر للتوثيق خلال عملها يوم الجمعة.. صور

كتب إبراهيم قاسم

أطلقت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خدمة مراكز خدمات مصر المتنقلة للتوثيق، لتعمل جميع أيام الأسبوع حتى الساعة التاسعة مساء وكذا أيام الجمعة من الساعة الواحدة حتى الساعة التاسعة مساء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإطلاق مراكز خدمات مصر للتوثيق والتى تمثل هذه السيارات المجهزة والمتواجدة بشكل دائم فى الأماكن المحددة قمة التطور في هذا المجال وتعكس التعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والتخطيط وجميع الجهات المعنية.

وتعد هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في تأدية خدمة التوثيق للمتعاملين بأحدث الطرق والتيسيرات لاسيما وأن هذه السيارات تعمل بنظام الشباك الواحد ويوم الجمعة وهو ما ينعكس بالنفع على المواطنين بجانب تأدية الخدمة للجمهور في أسرع وقت ممكن بكل سهولة ويسر ويستطيع المواطن وهو في منزله أو عمله أن يقوم بالحجز المسبق ويحرر معاملته بنفسه من خلال منصة مصر الرقمية ويحدد له موعد محدد يتوجه فيه إلى فرع التوثيق ويوقع على المحرر ثم يستلمه بكل سهولة ويسر.

وأعرب الدكتور جمال يقوت عن سعادته البالغة لاطلاق هذه الخدمة بهذا المستوى المأمول ووجه الشكر إلى القاضي عمر مروان لما يلمسه من المتابعة الدائمة وحرصه الدائم على تأدية الخدمة للمتعاملين مع الشهر العقاري.

وأضاف ياقوت أن هذه الخدمة الذي تم اطلاقها تعد جزءا من ضمن سلسلة من السيارات المتنقلة المميزة التي سيتم اطلاقها قريبا بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل.

واكد رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق أثناء مروره على هذه المراكز، أنه تم توزيعها بشكل يلبى احتياجات المواطنين حيث تتواجد هذه المراكز فى مول السلام أمام محطة عدلى منصور - مدينة السلام القاهرة وفى مول العرب بميدان جهينة - المحور المركزى - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

وفى مول ديستريكت فايف بالكيلو 9 طريق القاهرة العين السخنة - القطامية الجديدة - التجمع الخامس - القاهرة.

وفى نادى الزهور الرياض بشارع التسعين - التجمع الخامس امام جامعة المستقبل - القاهرة، وفى النادى الأهلى بشارع حسن المأمون مدينة نصر - القاهرة، وفى نادى الجزيرة فرع 6 أكتوبر - الشيخ زايد - الجيزة، وفى نادى الزمالك شارع ٢٦ يوليو - المهندسين - الجيزة، وفى نادى ٦ أكتوبر بالحي السابع - أمام جهاز مدينة ٦ أكتوبر - السادس من اكتوبر - الجيزة، ونادی دریم بنادی بیجاسوس دريم لاند - طريق الواحات - الجيزة، وفى هليوبوليس بحي النادي - مدينة الشروق - القاهرة، وفى نطاق حى بولاق الدكرور بجامعة القاهرة.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل كلف الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري بالمتابعة الميدانية والمباشرة والمستمرة لجميع فروع التوثيق بحضور مساعده المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى.

واطلقت المرحلة الأولى من خدمات مصر المتنقلة بعدد 12 مركز تكنولوجيا متنقلا وجميع هذه المراكز تقدم كافة أعمال التوثيق المختلفة، ومد جميع خدمات التوثيق للمواطنين خلال أيام الجمع من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة التاسعة مساءً وذلك تيسيرا على المواطنين فى القيام بمختلف معاملاتهم استكمالا للتكليفات الرئاسية بتيسير الخدمات الحكومية عليهم.

وتعد المرة الأولى التى تتاح فيها خدمات التوثيق يوم الجمعة بتعاون بين وزارتي العدل والتخطيط لتقديم كافة خدمات التوثيق من خلال مراكز خدمات مصر المنتقلة بشكل بسيط وميسر وتغطى كافة الاماكن بالقاهرة الكبرى.

وشهدت هذه المراكز عقب أطلق المرحلة الأولى إقبال من المواطنين على إجراء معاملاتهم فى يوم الجمعة، وظهر عليهم شعور الرضا على خدمات التوثيق.