رئيس الحزب الموريتانى الحاكم: إجماع حزبى وشعبى فى البلاد على دعم الفلسطينيين

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قال رئيس حزب الإنصاف الموريتانى (الحاكم) محمد ماء العينين اييه إن هناك إجماعا موريتانيا على دعم الفلسطينيين العزل الذين يتعرضون لعدون اسرائيلى غير مسبوق.

وأضاف رئيس الحزب الحاكم فى موريتانيا - خلال مسيرة جماهيرية تضامنية مع فلسطين، انطلقت من ميدان بن عباس وسط نواكشوط عبر شارع جمال عبد الناصر متجهة إلى مبانى الأمم المتحدة - أن الموريتانيين من خلال المسيرة وغيرها من المسيرات يعبرون عن مشاعرنا تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة.



واشار إلى أن هناك تنسيقا بين كل الأحزاب الموريتانية (معارضة وموالية)؛ حتى "تنكشف الغمة عن فلسطين".

وشاركت الدكتور مريم فاضل، قرينة الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى - لأول مرة - فى مسيرة فى العاصمة نواكشوط؛ دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان على غزة.



ونظمت المسيرة بتنسيق بين الأحزاب السياسية الموريتانية، وذلك ضمن أنشطة دعم متنوعة بدأتها الشهر الماضى وتضمنت إطلاق حملات تبرع، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات الدول الدعمة للاحتلال، وكذا تسليم رسائل احتجاج لهذه السفارات.