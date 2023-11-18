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ذكرى تجليسه بطريرك للكنيسة.. أبرز التصريحات الوطنية للبابا تواضروس الثانى

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:21 م
ذكرى تجليسه بطريرك للكنيسة.. أبرز التصريحات الوطنية للبابا تواضروس الثانى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر. 
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز التصريحات الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال فترة توليه بطريرك
 
وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن
 
هنصلى مع إخواتنا المسلمين فى الشوارع 
 
الجمهورية الجديدة شعار يتناسب مع ما حقيقته مصر
 
محمد صلاح يمثل مصر بصورة رائعة 
 
سنة حكم الإخوان مظلة وسوداء 
 
مصر دخلت عهد غير مسبوق فى عهد السيسى 
 
 






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