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دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:54 ص
دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح دخول الوقود إلى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أنه تم دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.

 

 







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