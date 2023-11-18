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تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية

السبت، 18 نوفمبر 2023 08:26 م
تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية طقس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

 

 

 

 







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