بطرق طبيعية إزاى تطهر القولون وتحميه من السموم

كتبت نهير عبد النبى

التهاب القولون والقرح والانتفاخ من أبرز المشاكل التي يتعرض لها القولون وتؤثر بشكل كبير على الصحة وعلى الحياة اليومية، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك في تطهير القولون وحمايته من السموم والبكتيريا وهى:

- تدفق الماء: شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم، ويوصى بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتنظيف القولون، بالإضافة إلى ذلك، تناول الفواكه والخضراوات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم سيكون مفيدًا.

- المضمضة بالمياه المالحة: خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر مع الماء الفاتر وشربه على الريق مفيد ويعمل على تحفيز حركات القولون خلال دقائق معدودة. ويمكن القيام بذلك مرتين في اليوم.

- نظام غذائي غني بالألياف: تعتبر الألياف عنصرًا غذائيًا أساسيًا موجودًا في الأطعمة النباتية الكاملة والصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها. تساعد الألياف على تجميع المادة الزائدة في القولون. يمكنهم تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاءـ كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.

- ماء الليمون والعسل: يخلط عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح مع الماء الدافئ ويشرب على الريق في الصباح.

- العصائر والعصائر: وتشمل عصير الفواكه والخضروات الذي يصوم وينظف. العصائر المصنوعة من التفاح والليمون والصبار تساعد في تطهير القولون كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

-الزنجبيل: الزنجبيل ينشط عملية الهضم ويمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة. يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ. يمكن تناول هذا مرة أو مرتين في اليوم.

-زيت السمك: يمكن تناول زيوت السمك كمكملات غذائية أيضًا. أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعتبر فعالة في تنظيف القولون.