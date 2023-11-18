انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية للأئمة والواعظات الخميس

كتب ـ لؤى على

قالت وزارة الاوقاف ، إنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي المتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تنطلق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية يوم الخميس المقبل 23 نوفمبر 2023م، للأئمة والواعظات ويستمر حتى يوم السبت 25 نوفمبر 2023م، حيث يتضمن البرنامج جوانب علمية وثقافية، وزيارات ميدانية.

كما أكدت الوزارة، أن مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 155 ألف مشارك، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط في المقدمة، حيث حرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

كمت اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 18/11/2023م تجديد إيفاد الشيخ عبد الحميد محمد إبراهيم السنهوري إمام وخطيب أول بالديوان العام للعمل بجامعة شيخ أنت جوب بدكار بدولة السنغال .