انطلاق المؤتمر العمالى الثالث للغزل والنسيج بالمنوفية لدعم السيسى بالانتخابات

كتبت ـ آية دعبس

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد الذي تنظمه النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، بإحدى شركات الغزل بشبين الكوم، وذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كل قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن اختيار محافظة المنوفية لكونها من المحافظات العريقة التي تضم عددا كبيرا من القامات العلمية والتنفيذية والحكومية، بالإضافة لكونها تضم مواقع عمالية واقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية.

جدير بالذكر،أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.



فعاليات مؤتمر نقابة الغزل والنسيج لدعم الرئيس بالانتخابات