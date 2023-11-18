اليونيسف تسلم 29 ألف جهاز كمبيوتر محمول لأطفال المدارس الأوكرانية

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سلمت اليونيسف ما يقرب من 29 ألف جهاز كمبيوتر محمول لدعم طلاب المدارس المتوسطة والثانوية للوصول إلى البرامج التعليمية فى عشر مناطق أوكرانية، بالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم فى أوكرانيا .

وقال وزير التعليم والعلوم الأوكرانى أوكسن ليسوفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت، إن "مهمتنا هى تزويد الأطفال بأجهزة التعلم فى الأماكن التى يكون فيها التعلم وجها لوجه مستحيلًا حاليًا بسبب قربهم من الخطوط الأمامية أو عدم وجود مأوى فى المدارس ، بالنسبة لهم، لا تقتصر الأداة على الوصول إلى التعليم فحسب، بل أيضًا التواصل مع أقرانهم وإتاحة الفرصة لهم لتلقى الدعم من المعلمين. أنا ممتن لشركائنا على كل المساعدة المقدمة للأطفال الأوكرانيين. هذا استثمار قيم فى مستقبل مستدام".



وأصبح شراء وتسليم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه ممكناً بفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وحكومات ألمانيا وفنلندا واليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن مبادرة مؤسسة جائزة "التكنولوجيا من أجل اللاجئين".



وذكّرت الوزارة بأن حوالى 20 ألف جهاز اشترتها اليونيسف الربيع الماضى بتمويل من الاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية، هى قيد الاستخدام بالفعل، بما فى ذلك 10 آلاف جهاز لوحى لطلاب المدارس الابتدائية و10 آلاف جهاز كمبيوتر محمول لأطفال المدارس المتوسطة والثانوية.



وفى الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم تسليم ما يقرب من 40 ألف جهاز آخر إلى مناطق الخطوط الأمامية بما يتماشى مع الأولويات التى حددتها وزارة التعليم والعلوم.