النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى في واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو حشيش

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو حشيش في منطقة السلام قبل ترويجها على عملائهما، لبيان كونها مواد مخدرة من عدمه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المتهمان بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة " مخدر الحشيش" بقصد ترويجها على عملائهما في منطقة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهما قاما بجلب المخدرات من محافظة القاهرة للاتجار فيها.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.