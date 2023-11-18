المغرب: القبض على أحد العناصر المتشددة بمدينة الداخلة قبيل تنفيذه مخططات إرهابية

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تمكنت سلطات الأمن المغربى بمدينة الداخلة جنوب البلاد، من القبض على أحد العناصر المتشددة، وذلك فى اطار العمليات الأمنية لسلطات الامن المغربى المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التى تحدق بأمن المغرب وسلامة المواطنين.

وأوضح بيان للمديرية العامة للامن المغربي، أنه وفقا للتحقيقات الجارية، فإن الشخص المتطرف أعلن "البيعة" للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وشرع - بشكل فعلى - فى التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.



وأضاف البيان أنه تمت إحالة المتطرف الذى يحمل ـفكارا متشددة على سلطات التحقيق المختصة، وتم وضعه فى إطار هذه القضية تحت الحراسة من أجل إجراء مزيد من التحقيقات معه، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المنسوبة له وفخص ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.



وأشار البيان إلى أن تنامى المخاطر الإرهابية التى تحدق بالمغرب؛ تأتى فى ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التى تصدرها التنظيمات الإرهابية.