"المركزي للمحاسبات" يطالب الدلتا للسكر باستغلال وحدات التكرير لزيادة الإنتاج

كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات ، شركة الدلتا للسكر باستغلال وحدتي تكرير السكر البالغ تكلفتهما نحو 11.6 مليون جنيه، لتكرير السكر الخام الذي اشترته الشركة وبلغت كميته 69 ألف طن هذا العام.

كما أوصى الجهاز باستغلال ماكينات مكعب السكر؛ لزيادة الإنتاجية، وذلك بعد رصد الجهاز انخفاض نسبة استغلال ماكينات مكعبات السكر البالغ تكلفتها نحو 5.4 مليون جنيه، والتي بلغت 2%، وتحمل الشركة 625 ألف جنيه قيمة إهلاك تلك الأصول، ولم تقم الشركة بدراسة الإضمحلال في قيمة تلك الوحدات في ضوء انخفاض العائد الاقتصادي المحقق منها، وفقًا للمعيار المحاسبي المصري رقم (31) إضمحلال قيمة الأصول.

أشار الجهاز، في تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة في 30 سبتمبر عام 2023، إلى ضرورة باستخدام ماكينتي تكرير السكر الخام، لفصل السكر الخام في مرحلة الطبخ من البنجر، وذلك بعدما رصد الجهاز قيام الشركة بفصل نحو 68.523 مليون جنيه من إجمالي تكلفة الإنتاج وإدراجها كتكلفة إذابه معياريًا لكمية 48.3 ألف كيلو من السكر الخام بنسبة استخلاص السكر الأبيض من السكر الخام وهي 96%، ويرجع ذلك لإضافة السكر الخام في مرحلة الطبخ من البنجر وصعوبة فصله.

طالب الجهاز، من شركة الدلتا للسكر بإرسال موافقة الشركة القابضة على إرسال شركة السكر والصناعات التكاملية كمية بديلة للموردة إليها من "الدلتا للسكر"، وذلك بعدما رصد الجهاز تضمن مبيعات شركة الدلتا للسكر إيرادات بقيمة 202.6 مليون جنيه قيمة كمية 13975 طن مسلمة لشركة السكر والصناعات التكاملية لمبادلتها مع "القابضة".

ولفت الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تضمن القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات المصنع بنحو 33.365 مليون جنيه قيمة إشتراك صندوق العاملين عن العام المالي 2023 بالكامل، وذلك بدلًا من تحميلها بما يخص الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر عام 2023، كما لم يتم تعلية مبلغ 215.57 مليون جنيه للإيرادات تمثل فروق العملة في 30 سبتمبر لعام 2023.