المرحلة الأخيرة قبل التصويت.. طباعة بطاقة الاقتراع لـ67 مليون ناخب

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

يدخل السباق الرئاسي في مرحلته الأخيرة قبل عملية التصويت، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مرحلة طباعة الأوراق المطلوبة في عملية التصويت وبطاقات اقتراع الناخبين بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتنازل المرشحين عن ترشحهم ، والاستقرار علي القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة برموزهم الانتخابية، وأيضًا انتهاء فترة تعديل مراكز اقتراع الناخبين، والاستقرار علي قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بلجان التصويت ومراكز الاقتراع.

وتقوم الهيئة بطباعة بطاقات الاقتراع التي من المقرر أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته فيها خلال الانتخابات الرئاسية 2024 والتي قد يصل عددها إلى 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وتقوم الهيئة بطباعة الأوراق الانتخابية عقب انتهاء مرحلة الإجراءات المتعلقة بسحب طلب الترشح في الانتخابات الرئاسة أو التنازلات -إن وجدت- لتأكد من أسماء المرشحين الرسميين الذين سيخوضون الجولة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم التعديل فيها بعد الطبع.

وتتضمن بطاقة الاقتراع أسماء المرشحين للرئاسة وترتيبهم وفقا لأسبقية التقديم والرمز الانتخابي، والتي جاءت كالآتي: "والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم"، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.