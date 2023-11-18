"القاهرة الإخبارية": خروج 5 آلاف شخص من مستشفى الشفاء الطبى بغزة

كتب محمد عبد العظيم

قالت مني عوكل مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال اقتحم أقسام مستشفى الشفاء، موضحة أن 120 مصابا و5 أطباء ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت مراسلة القناة: "خروج 5 آلاف شخص من مستشفى الشفاء والعالقون في المجمع يعانون أوضاعا كارثية".

وكانت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، قالت أن الاحتلال طالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهو ما يمثل جريمة حرب، متابعة: "نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج إلى مستشفيات الضفة الغربية".

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "نناشد الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إرسال طواقمها الطبية لمستشفى الشفاء".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.