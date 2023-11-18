اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 05:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يطّلع على نتائج جولة وزير القوات المسلحة الفرنسى لتهدئة الأوضاع فى المنطقة

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:39 م
الرئيس السيسى يطّلع على نتائج جولة وزير القوات المسلحة الفرنسى لتهدئة الأوضاع فى المنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيباستيان لوكورنو" وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع الرئيس على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد، اتصالاً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحورى لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.






السيسي

الرئيس السيسي

وزير الدفاع الفرنسي

القوات المسلحة

غزة

عاجل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة