التنمية المحلية: 6 دورات جديدة لرفع أداء العاملين بالمحليات

كتب على عبد الرحمن

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي الخامس عشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد، والتي تتضمن 6 دورات تدريبية وهي : دورة البرنامج المتكامل لإدارة المشاريع الاحترافية، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، ودورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة واصدار التراخيص، ودورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات والتي تعقد بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .

وقال اللواء هشام آمنة، فى ببان اليوم، إن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للإرتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه.، لافتًا إلي أن دورات الأسبوع الحالي يستفيد منها 182 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الخامس عشر سيتم به تنفيذ دورة البرنامج المتكامل لإدارة المشاريع الاحترافية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويستفيد منها 25 من المديرين والعاملين بإدارة المشروعات بالمحافظات، مشيراً إلى أن الدورة ستتناول التعريف بكيفية إدارة المشاريع ومجموعة عمليات البدء والتخطيط والتنفيذ، بالإضافة الي مجموعات عمليات المراقبة والرصد والإغلاق.

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن الأسبوع المقبل سيشهد ايضاً انطلاق دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من الـ TOT، ويستفيد منها28 من مديري المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى أن المحتوى التدريبي سيركز على التعريف بنموذج التميز في الخدمات الحكومية بجميع محاوره وهي محور الربط الاستراتيجي والقيادة، ومحور التركيز علي المتعاملين، ومحور الخدمات وقنوات تقديمها، ومحور تجربة المتعامل، ومحور كفاءة الخدمة والابتكار، ومحور تمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة، وتختتم الدورة بعرض نماذج حصلت علي جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي أحد ثمار التعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ويتم تنفيذها تحت إشراف وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية، وتتضمن الدورة عرض نماذج دولية وعربية جيدة في استغلال منصات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي، وتنمية مهارات كتابة البيانات للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا وتقييم أثرها، وكيفية الكتابة في أوقات الأزمات، والتعريف بكيفية الرد على المواطنين علي السوشيال ميديا بشكل محترف، بالإضافة الي تنمية مهارات التفكير والسلوك الواعي إعلاميًا للمواطنين نحو الخدمات الحكومية، وكيفية إعداد خطة تسويقية إعلامية لتشكيل اتجاهات المواطنين نحو الخدمات الحكومية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي و اتحاد البلديات الهولندية VNG ، مشيرًا الي أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة.

وتابع " آمنة " أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص يتم تنفيذها تحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدرب من قيادات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ومن أهم المحاور التي تركز عليها الدورة هي الاجراءات التشريعية لإصدار القوانين في مصر، وملامح قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون المحال العامة الجديد وما تم اتخاذه من اجراءات عليه، وقانون تنظيم المركبات في الشوارع الجديد، بالإضافة إلي الآليات التي اتخاذتها محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع الجديدة، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الاعلانات على الطرق العامة الجديد، كما يتم التركيز علي الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية فيما يخص تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام، وقانون التخطيط العام للدولة الصادر برقم 18 لسنة 2022 ، والتعريف بآليات استيداء حقوق الدولة بالمحافظات، والإجراءات المتخذة لتهيئة الوحدات المحلية لتطوير خدمات المحليات وأليات تطويرها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى بدء الأسبوع الأول من دورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالأسبوع الخامس عشر للخطة التدريبية، والتي يستفيد منها 28 متدربًا من جميع المحافظات، لافتًا الي أن تلك الدورة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكافة المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد وعدد من المهارات الآخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة .