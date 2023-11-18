التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة الاستيلاء على أموال مواطن بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

كشفت التحقيقات فى واقعة اتهام عاطل ب النصب على المواطنين، أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على إلحاق أبنائهم بأحد الكليات، حيث تبين أن المتهم أوهم المجنى عليه بعلاقاته مع مسئولين لإلحاق شقيقته بإحدى الكليات واستولى منه على أموال.

وأوضحت التحقيقات أنه تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ".