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الأرصاد: التقلبات الجوية تبدأ مساء اليوم بأمطار على السواحل الشمالية الغربية

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:23 م
الأرصاد: التقلبات الجوية تبدأ مساء اليوم بأمطار على السواحل الشمالية الغربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تبدأ التقلبات الجوية مساءاً وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ومتوقع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (2: 3 ) متر .
 
ويشهد اليوم السبت، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق،  وفرص أمطار متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت 
 
: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.
 
 






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