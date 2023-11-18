اعترافات لصوص أبواب المقابر الحديدية بالدرب الأحمر: نفذنا 6 وقائع سابقة بأسلوب الخلع

كتب سليم على

أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وأكدوا ارتكابهما 6 وقائع سرقة سابقة بنفس الأسلوب، وبتضيق الخناق عليهم اعترفا بمكان الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهمين لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.