اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:19 م
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اليوم السبت، المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام.
 
وشهد أداء اليمين كل من المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
a5eff4a0-b7d8-4387-ba75-47d5a3781d1b
 
ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقمي 431، 432 لسنة 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.
 
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي.
 
والتقط الأعضاء الجدد صورة تذكارية مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
 
7eb60648-482d-4ae5-88d6-cae00ec5b546
 
2da2b32f-94ef-4f36-8595-616336e2bf09
 
5ee5fe8a-9fe3-490b-a63c-6cbb6a7a9bc6
 
04268727-ed87-4335-be94-6588abdaf06d
 
أعضاء-النيابة-العامة-الجدد-يؤدون-اليمين-القانونية-أمام-وزير-العدل-بحضور-النائب-العام-.
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام

أعضاء-النيابة-العامة-الجدد-يؤدون-اليمين-القانونية-أمام-وزير-العدل-بحضور-النائب-العام
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام

أعضاء-النيابة-العامة-الجدد-يؤدون-اليمين-القانونية-أمام-وزير-العدل
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أعضاء-النيابة-العامة-الجدد-يؤدون-اليمين-القانونية
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

جانب-من-الاحتفال-بأداء-اليمين-القانونية
جانب من الاحتفال بأداء اليمين القانونية

 







أعضاء النيابة العامة

حلف اليمين النيابة العامة

وزير العدل

حلف اليمين أمام وزير العدل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة