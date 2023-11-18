أسعار النفط تسجل 80.61 دولار لخام برنت و75.89 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط 80.61 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.89 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 4% ولكنها سجلت خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، إدانة اثنين من المواطنين الأمريكيين، متهمين بشراء النفط الإيراني لغرض بيعه للصين في خرق واضح للعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وجاء في بيان لوزارة العدل، إن المواطنين جينيو وانغ ودانييل لين من ولاية تكساس أدينا بتهمة "التآمر لغرض تبييض الأموال" من خلال التعاملات مع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وحسب البيان، فإن المتهمين كانا خلال الفترة بين 2019 و2020 يشتريان النفط الإيراني ويبيعانه لاحقا لمصفاة في الصين.

وأضافت وزارة العدل أن المتهمين "حاولا إخفاء تعاملاتهما غير الشرعية" وكانا يدفعان الرشاوى للمسؤولين الصينيين.

ويواجه المتهمان عقوبة تصل إلى 45 عاما في السجن. ومن المتوقع أن يصدر القضاء الأمريكي الحكم بحقهما في 29 فبراير المقبل.