أخبار مصر.. رئيس الوزراء يعلن إطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى

عقب إطلاقه قافلة صندوق تحيا مصر للإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العبور لتفقد عدد من المصانع بها في إطار جولة موسعة تشمل كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر. مدبولى: على قدر عِظم المشكلة والتحدى يأتى قدر وقوف مصر مع أهالينا فى غزة ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية شاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، والتى تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويديرها وينظمها صندوق " تحيا مصر". رئيس الوزراء: أكثر من ثلثى المساعدات إلى قطاع غزة من الدولة المصرية شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر ، اليوم السبت، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة. وقال رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثى المساعدات التى وصلت قطاع غزة من مصر، قائلا "وهذا رد فعل تلقائى من الدولة المصرية للشعب الفلسطيني وأهل غزة". تعيين إبراهيم السجينى رئيسا لجهاز حماية المستهلك لمدة عام قرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام. مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية لليوم العاشر على التوالى يواصل اليوم السبت، المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وحملاتهم الانتخابية، اليوم العاشر على التوالى، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل. صندوق تحيا مصر: قافلة المساعدات الإنسانية لغزة تتضمن أكثر من 2510 أطنان أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قافلة المساعدات الإنسانية تتضمن أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين. وزيرة الصحة الفلسطينية: إخلاء المصابين من مستشفى الشفاء جريمة حرب قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال طالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهو ما يمثل جريمة حرب، متابعة: "نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج إلى مستشفيات الضفة الغربية". دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أنه تم دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح. قوات الاحتلال الإسرائيلى تجبر المرضى والمصابين على إخلاء مستشفى الشفاء أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت اليوم السبت، في إخلاء مستشفى الشفاء من المرضى والمصابين بالقوة.

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