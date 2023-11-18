أخبار مصر.. رئيس الوزراء يعلن إطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى
رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة
أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.
مدبولى: على قدر عِظم المشكلة والتحدى يأتى قدر وقوف مصر مع أهالينا فى غزة
رئيس الوزراء: أكثر من ثلثى المساعدات إلى قطاع غزة من الدولة المصرية
تعيين إبراهيم السجينى رئيسا لجهاز حماية المستهلك لمدة عام
قرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية لليوم العاشر على التوالى
صندوق تحيا مصر: قافلة المساعدات الإنسانية لغزة تتضمن أكثر من 2510 أطنان
وزيرة الصحة الفلسطينية: إخلاء المصابين من مستشفى الشفاء جريمة حرب
قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال طالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهو ما يمثل جريمة حرب، متابعة: "نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج إلى مستشفيات الضفة الغربية".
دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أنه تم دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
قوات الاحتلال الإسرائيلى تجبر المرضى والمصابين على إخلاء مستشفى الشفاء
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت اليوم السبت، في إخلاء مستشفى الشفاء من المرضى والمصابين بالقوة.
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار بالطقس تبدأ غدا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة